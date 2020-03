L'Italia ha superato i 100.000 casi totali di contagio da Coronavirus. Positivi attualmente sono 75.528. Sono 1.648 i casi registrati in 24 ore. È però record di guariti: 1.590 in più di domenica, 14.620 dall'inizio dell'epidemia. Sono 11.591 le vittime totali, 812 in più rispetto a domenica. Confermato il trend positivo, per il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri: "Il picco arriverà tra 7-10 giorni".

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.006 in Lombardia, 10.766 in Emilia-Romagna, 7.564 in Veneto, 7.655 in Piemonte, 3.251 nelle Marche, 4.050 in Toscana, 2.383 in Liguria, 2.497 nel Lazio, 1.739 in Campania, 1.357 nella Provincia autonoma di Trento, 1.585 in Puglia, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 1.098 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.408 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 834 in Umbria, 518 in Valle d’Aosta, 622 in Sardegna, 602 in Calabria, 208 in Basilicata e 107 in Molise.