IL MONITO ALL'UE Nella solenne celebrazione eucaristica di Pasqua di oggi Papa Francesco ha deciso di non pronunciare l'omelia, scegliendo di osservare un momento di silenzio, poi il messaggio urbi et orbi: "L'Ue ha di fronte a sé una sfida senza precedenti, da come verrà affrontata dipenderà il futuro del mondo intero". "Da una parte la possibilità di dare ulteriore prova di solidarietà, badando agli interessi del popolo e degli ultimi, dall'altra l'egoismo dei singoli e la tentazione di un ritorno al passato", ha continuato.

IL "SECONDO CONTAGIO" Il 'contagio' da trasmettere di cuore in cuore è quello della "Buona Notizia": "'In un mondo vessato dalla sofferenza, Cristo è risorto per tutti noi e ha sconfitto la morte!'"