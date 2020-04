I settori produttivi del Nord invocano riaperture generalizzate in tempi stretti, ma dall'emergenza coronavirus la Lombardia, il Piemonte e la stessa Emilia non sono ancora usciti. Lo sottolinea, utilizzando un impietoso riferimento, il commissario all'emergenza Domenico Arcuri.

"Non abbiamo ancora sconfitto questa emergenza - assicura il commissario - Tra l'11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale 2mila civili, in cinque anni; in due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morti 11.851 civili, cinque volte di più. Un riferimento numerico clamoroso".

In ogni caso "per la fase due saremo pronti a dotare il territorio italiano dei dispositivi che servono anche oggi. Questo non significa che vada fatto oggi, vuol dire solo che sapremo farci trovare pronti".