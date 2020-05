Agli americani piace il vino italiano. Quello bianco, in particolare. Tanto che il New York Times ha stilato una classifica dei dieci migliori vini bianchi della Penisola che si possono acquistare in questi tempi difficili, caratterizzati da quarantene, lockdown e difficoltose riaperture.

Con un dettaglio non da poco: si tratta di dieci vini economici, il cui costo cioè non supera i 20 euro a bottiglia. Evidentemente tutti, in questo periodo, avvertono l'esigenza di contenere le spese, anche se si tratta in ogni caso di ottimi vini.

Ecco, dunque, le dieci etichette in ordine sparso: Antica Tenuta Pietramore Abruzzo Pecorino Superiore 2016, ColleStefano Verdicchio di Matelica 2018, La Mesma Gavi del Comune di Gavi Indi 2018, Benvenuto Calabria Zibibbo 2018, COS Terre Siciliane Ramì 2018, Feudo Montoni Sicily Grillo Timpa 2018, Raìna Umbria Grechetto 2018, Benanti Etna Bianco 2018, Abbazia di Novacella Alto - Valle Isarco Kerner 2018.