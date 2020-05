Il numero totale di attualmente positivi è di 46.175, con una decrescita di 1.811 assistiti rispetto a ieri. Lieve calo dei nuovi contagi da coronavirus in Italia: sono ora 232.248 i casi totali, 516 più di giovedì. Dati estremamente positivi arrivano da 5 regioni a "contagio zero": Abruzzo, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria e Basilicata. In leggero aumento i decessi: 87 in 24 ore (contro i 70 di giovedì). Le vittime del Covid-19 in Italia sono ora complessivamente 33.229, mentre il numero totale dei dimessi e guariti sale a 152.844, con un incremento di 2.240 persone rispetto a ieri.

LA MAPPA REGIONE PER REGIONE:

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 22.683 in Lombardia, 5.658 in Piemonte, 3.564 in Emilia-Romagna, 1.849 in Veneto, 1.255 in Toscana, 994 in Liguria, 3.163 nel Lazio, 1.352 nelle Marche*, 986 in Campania, 1.283 in Puglia, 410 nella Provincia autonoma di Trento, 1.137 in Sicilia, 323 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo, 154 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 190 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 159 in Calabria, 162 in Molise e 33 in Basilicata.