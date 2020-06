Quando si torna a percorrere un Cammino, sottolinea il ministro, "si ripopola l'intera zona, si riaprono le attività, riparte l'intero territorio". Rilanciare i "Cammini d'Italia" è dunque un "grande progetto culturale, ma anche economico. E' una grande opportunità".

"E questi 44 itinerari non sono che l'inizio - spiega il presidente di Symbola Ermete Realacci - sul territorio si sta lavorando per ampliarli e aggiungerne altri perché bisogna cogliere le potenzialità dei Cammini soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Perché attraverso i Cammini si può rafforzare il ruolo e il presidio dei piccoli comuni sul territorio. Tradizione, cultura, bellezza, coesione, innovazione e creatività sono, infatti, le chiavi di un'economia più a misura d'uomo sulla quale anche il 'Manifesto di Assisi' ci invita a scommettere". "Possiamo far ripartire il turismo e l'economia an- che da qui - insiste Realacci - da questo tipo di turismo che sta crescendo in tutto il mondo". "E noi - prosegue - possiamo competere in un mondo globalizzato se innoviamo senza indebolire la nostra identità, se l'Italia fa l'Italia". "Mi chiedono se così avremo anche noi un nostro cammino di Santiago che è probabilmente il più famoso del mondo. E io rispondo 'senz'altro', anche se però quello di Santiago è lungo 800 Km, mentre la via Francigena in Italia è oltre 1000 km...". "Piccoli comuni e cammini d'Italia" è dunque un viaggio con 44 itinerari diversi che tocca fisicamente 1.435 comuni, di cui 944 piccoli, ma che consente di arrivare, da questi, a conoscerne molti altri. E' un percorso che dà l'opportunità di scoprire oltre 2.000 beni culturali e di degustare 179 produzioni DOP/IGP, l’86,6% delle quali si realizza nei piccoli comuni che sono, in tutto, 5.498 (con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti) per un totale di 7.914: cioè il 69,5% di tutti i comuni italiani.