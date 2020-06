Prima hanno incominciato il sindaco-commissario Marco Bucci e il presidente della Regione e candidato per il bis, Giovanni Toti. Una passeggiata a piedi sul ponte del miracolo. Appena finita di "gettare" la soletta di cemento so- pra la quale verrà steso l’asfalto. Foto, sorrisi e selfie, giustifica- ti soprattutto per Bucci, che del ponte ricostruito in pochi mesi è l’"anima". Poi ha continuato uno dei costruttori, Piero Salini, il big della Salini-Impregilo, che oggi si chiama "Webuild", una delle più importanti aziende italiane.

Ha percorso il ponte in macchina, la prima auto da quel terribile e fatidico 14 agosto 2018, ore 11,37, del crollo. Con i 43 morti e le auto abbandonate per la fuga di chi ave- va frenato prima di finire nella voragine. Una vera emozione quella delle prime quattro ruote sul nuovo per- corso. A 40 metri di altezza, con il cantiere in piena azione, Chi se non uno dei principali attori della Ricostruzione aveva diritto a esordire?

Poi, puntuale, quasi inesorabile, è arrivato Matteo Salvini, in visita già elettorale in Liguria, su e giù per le autostrade collassate dal folle piano di aggiustarle tutte insieme, appena usciti dal lock down per decisione dei concessionari. "Posso salire sul ponte?", ha chiesto il leader leghista. Gli hanno fatto calzare l’elmetto, gli hanno dato la pettorina della Salini Impregilo. Toti e Bucci l’hanno scortato, a piedi, sull’impalcato.

Di nuovo sorrisi, foto selfie e inevitabile predicozzo del capo leghista. Che ha messo non solo l’elmetto, ma tutta la sua retorica propagandista sul "modello Genova" di ri- costruzione. Ovviamente "firmato Lega", mentre il resto crolla.

Una specie di comizio in semi altura con tirata contro il ministro dei Lavori Pubblici De Micheli, che contemporaneamente si trovava anche lei in Liguria a inaugurare una pista ciclabile a Imperia, insieme con il sindaco Claudio Scajola. Tutto tronfio Salvini è anche riuscito a inanellare l’ennesimo str falcione. Spiegando tra le prerogative del ponte anche l’importanza dei "pannelli di metano" che servono per dare energia alla struttura.