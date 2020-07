Sono cento baci dall'Italia che stanno per volare nel Canada. Un annuncio che, in questo periodo così difficile, in particolare proprio per il settore della ristorazione, non può che rappresentare la luce, ben visibile, in fondo al tunnel. Kisses From Italy, appunto i baci dall'Italia, è una catena di ristoranti giovanissima, il primo locale a Fort Lauderdale nel 2015, ma che ha fatto in fretta a crescere. E adesso il grande salto con un accordo, firmato con Demasar Management Inc., che assumerà il doppio ruolo di sviluppatore e operatore, per l'apertura di 100 ristoranti in Canada. "Siamo entusiasti di questa collaborazione per lo sviluppo nel mercato del Canada del nostro marchio - ha spiegato Claudio Ferri, co-fondatore di Kisses From Italy - Siamo convinti che il background di Demasar nello sviluppo dei ristoranti e con una solida rete di professionisti con esperienza in diversi contesti, rafforzeranno in maniera significativa gli sforzi del team mentre ci stiamo preparando per la prossima fase della nostra strategia di crescita a lungo termine. Le nostre squadre si fondono in maniera perfetta dal momento che Demasar condivide la nostra passione e il nostro impegno per il marchio che continua a spingere in avanti Kisses From Italy".

Anche Michele Di Turi, che con Ferri ha lanciato questa nuova idea di ristorazione, che unisce il casual alla cucina italiana di qualità, ha voluto sottolineare l'importanza del nuovo passo compiuto dalla loro creatura. "Riteniamo che ci sia un enorme potenziale per un marchio come il nostro - ha aggiunto - siamo fiduciosi che il Canada avrà una posizione fondamentale nell'attuazione e nella crescita del nostro piano di distribuzione internazionale. Con il nuovo accordo prevediamo uno sviluppo immediato dei ristoranti Kisses From Italy in tutto il paese nord americano". Sede della società a Miami, primo locale a Fort Lauderdale nel 2015, Kisses From Italy ha poi ampliato la propria visione di operatore di catena di ristoranti: dalla Florida dove ha cominciato (allargandosi poi a Pompano Beach) si è spostata non solo in California (con un accordo siglato nel gennaio scorso per un primo locale a Chino) ma ha anche puntato l'attenzione alle proprie origini. Infatti l'anno scorso c'è stato lo sbarco in Italia, con l'inaugurazione di un ristorante in Puglia, alle porte di Bari, a Ceglie del Campo.

Si tratta di una catena di ristoranti che puntano sul 'servizio rapido', ma con una visione molto italiana del menù al quale viene aggiunto solo un lieve tocco americano. Una ricetta che sta funzionando benissimo, cinque locali finora tra Florida, California e Italia e adesso sta per iniziare l'avventura canadese. Una idea nata dalla cucina italiana che si vuole allargare al franchise, a livello internazionale, mantenendo però sempre tutte quelle caratteristiche che da Fort Lauderdale, il primo ristorante, ne hanno decretato il successo. Artefici di questi nuova idea di cibo italiano negli Stati Uniti e nel mondo, sono Michele Di Turi e Claudio Ferri, i due co-fondatori di Kisses From Italy coadiuvati poi da Leonardo Fraccalvieri divenuto il 'Chief Operating Service'. Michele e Claudio, amicizia di lunga data, il primo con una profonda esperienza nel settore alberghiero e in particolare nel mercato degli alimenti e delle bevande, il secondo con radici profonde nel campo commerciale, uniti anche da una comune origine italiana, assieme hanno creato Kisses From Italy e nel giro di poco tempo la loro idea ha centrato il successo.

E a soli quattro anni dalla inaugurazione del primo ristorante a Fort Lauderdale, l'anno scorso hanno voluto portare la loro esperienza a casa, non lontano da Bari, a Ceglie del Campo. "Un bacio all'Italia - così l'ha presentata Di Turi - la nostra prima sede in Europa con la certezza che da qui ci saranno nuovi sbocchi in tutto il continente, perché le tradizioni e la cultura italiana sono sempre state la fonte d'ispirazione alla base di quello che è il nostro concetto culinario. Ecco perché la Puglia, Ceglie del Campo, Bari è stata una scelta naturale, un luogo emblematico per cominciare il nostro viaggio anche in Europa". E nel giro di pochi mesi a Ceglie del Campo Kisses From Italy si è ritagliato un posto particolare grazie anche alla formula ristorante, bar e lounge.

Roberto Zanni