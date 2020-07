La revoca non è arrivata, ma una sorta di esproprio sì. E ora tutta la politi- ca girà li intorno ai due ponti, quella di maggioranza un po’ esultante, un po’ meno quella di opposizione, urlante al pastrocchio, mentre il titolo di Atlantia, la holding del gruppo, vola in borsa.

TUTTO PARTE DA QUEL FERRAGOSTO DI 2 ANNI FA

Tutto parte da quella voragine del 14 agosto 2018 e dalle sue conseguenze. Che potevano essere anche una crisi di governo nell’era post Covid per le diverse visioni che il Conte bis aveva (ed ha) di questa maledetta concessione. Che i 5 Stelle intendevano fare a pezzi da tre ore dopo quel tragico crollo. E il Pd, in qualche modo, proteggeva ancora, con la postilla incendiaria pochi giorni fa di avere affidato alla stessa Aspi il controllo del neonato ponte. Quando i collaudi saranno terminati e dovrà essere collegato al resto della rete. Chi lo gestirà?

Una Pubblic Company con la Cassa Depositi e prestiti, qualche fondo potente. E i Benetton retrocessi al 10 per cento, "espropriati" nella loro visione, fatti fuori. Ma non abbastanza, come urlano i comitati pro revoca e, nel sottofondo doloroso, i parenti delle vitti- me. Tutto gira intorno a quel ponte, a quella voragine mentre intorno il traffico impazzisce da oramai più di un mese, ogni giorno di più e la tensione sale, sale.

UN PONTE NUOVO MA TANTE VECCHIE CODE

Fanno un ponte nuovo per poi riempirlo di code, provocate dalle manutenzioni straordinarie, eseguite da Aspi, con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che sapeva tutto da gennaio. Ma non aveva trattato con la Regione. E qua siamo nel pieno fuoco di una campagna elettorale regionale. Per la quale il candidato numero uno, Giovanni Toti, presidente uscente, ex speaker di Berlusconi, oggi primo accompagnatore di Salvini e di Meloni sulla passarella, pensava di partire proprio sull’asfalto nuovo del ponte di Renzo Piano. E dei mille "garibaldini" che l’hanno costruito in meno di un anno. Bandierine, inni, una musica dal basso suonata da una grande orchestra e questa immagine scintillante del nuovo viadotto: cosa vuoi di più per lanciarti verso una riconferma?