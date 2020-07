Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore infatti sono decedute "solo" 3 persone positive al Covid-19. Non succedeva da febbraio. In Lombardia 0 vittime, non accadeva dal 22 febbraio.

Le vittime registrate dall'inizio dell'epidemia salgono così a 35.045. Sono in lieve calo anche i nuovi contagi: 219 (di cui 33 in Lombardia), rispetto ai 249 di sabato.