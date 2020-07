La 36esima giornata si è aperta ieri sera con la sfida tra rossoneri e Atalanta e si chiude domenica alle 21.45 con quella che potrebbe valere lo scudetto tra Juve e Samp.

BRESCIA-PARMA oggi, ore 17.15

Brescia Con la squadra già retrocessa, c'è comunque da salvare l'onore. In attacco, spazio a Torregrossa e Ayé. Tonali in panchina, in mezzo Dessena e Viviani.

Parma D'Aversa non ha da chiedere molto altro ai suoi dopo aver conquistato la salvezza. Coppia in attacco formata da Gervinho-Caprari (quest'ultimo favorito su Inglese). Kulusevski torna dal 1', in mezzo ecco Kurtic e Barillà. Dietro, Bruno Alves e Dermaku non si toccano.

GENOA-INTER stasera, ore 19.30

Genoa Nicola, a centrocampo, non rinuncia a uno dei suoi uomini più in forma: Jagiello. Con lui c'è Schone. In attacco, Iago dietro a Pandev e Pinamonti.

Inter Conte dà fiducia a Eriksen. E in attacco alla Lu-La (Lukaku-Martinez) con Sanchez pronto a dare il suo contributo. In difesa, ranocchia al posto dell'infortunato De Vrij, Bastoni e Skriniar.

NAPOLI-SASSUOLO stasera, ore 21.45

Napoli Gattuso preserva Mertens (in panchina perché acciaccato). Davanti, ecco il tridente Callejon-Milik-Insigne. In mediana, c'è Lobotka, Demme rifiata.

Sassuolo De Zerbi non rinuncia a Locatelli e Berardi non si tocca. Caputo punta centrale. In difesa, coppia centrale formata da Marlon e Ferrari.

BOLOGNA-LECCE domenica, ore 17.15

Bologna Barrow ormai titolare. Dietro di lui Orsolini, Soriano e Sansone. In mediana ecco Svanberg in gran forma e Medel. Dijks e Mbaye terzini.

Lecce Liverani dovrebbe puntare su Saponara e Falco (favoriti su Petriccione e Majer) dietro a Lapadula. In regia c'è Tachtsidis.

CAGLIARI-UDINESE domenica, ore 19.30

Cagliari Zenga sugli esterni dovrebbe piazzare Faragò e Likogiannis. In mediana c'è Ionita. Davanti, Joao Pedro e Simeone sono inamovibili.

Udinese Troost-Ekong squalificato, al suo posto in difesa ecco De Maio. A centrocampo, sull'out di destra Larsen, su quello di sinistra Zeegelar. In attacco lasagna-Nestorovski.

ROMA-FIORENTINA domenica, ore 19.30

Roma Zaniolo dovrebbe partire dalla panchina. Pellegrini-Mkhitaryan dietro a Dzeko. In mediana, Veretout e Diawara. Bruno Peres ormai è titolare.

Fiorentina Castrovilli out per squalifica. Lirola c'è. Ghezzal e Pulgar tornano dal 1'. Attacco formato da Vlahovic e Ribery. Terracciano ancora tra i pali dopo la grande prova con l'Inter.

SPAL-TORINO domenica, ore 19.30

Spal In mezzo Dabo non si tocca, davanti ecco Petagna-Floccarche parte favorito su Di Francesco. In ballottaggio, D'Alessandro-Murgia e Missiroli-Valdifiori, con i primi leggermente favoriti.

Torino Longo si affida a Verdi dietro a Belotti e Zaza. I tre in difesa saranno Lyanco, Nkoulou e Bremer. In mediana el general Rincon, uno dei più in forma dei granata.

VERONA-LAZIO domenica, ore 19.30

Verona Juric dovrebbe affidarsi a Salcedo punta centrale, dietro di lui Pessina e Borini. Kumbulla indisponibile, in difesa spazio a Empereur, Gunter e Rrahmani.

Lazio Jony-Lukaku in ballottaggio sull'out di sinistra, con il primo favorito. Lazzari squalificato, al suo posto Marusic.

JUVENTUS-SAMPDORIA domenica, ore 21.45

Juve Sarri dovrebbe dare fiducia a Rabiot (Ramsey in panchina) e, nel tridente con CR7 e Dybala, a Bernardeschi. In ballottaggio Cuadrado-Danilo, col il colombiano avvantaggiato.

Samp Ranieri vuole i gol di Quagliarella e Gabbiadini che dovrebbe essere preferito a Bonazzoli. Come terzino sinistro, si giocano una maglia dal 1' Augello e Murru, con il primo in vantaggio.