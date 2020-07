Lo scorso sabato si è svolto un webinar informativo sul Referendum Costituzionale sul taglio dei Parlamento, organizzato dalla Fiei e altre associazioni dell’emigrazione italiana nel mondo.

Nello stesso pomeriggio di sabato si è svolta l’Assemblea Plenaria del CGIE (Consiglio Generale degli italiani all’estero), anch’essa con all’ordine del giorno il tema referendario.

In entrambe le occasioni realizzate in teleconferenza è emersa una ampia contrarietà alla modifica costituzionale che riduce di circa un terzo il numero dei parlamentari inclusa la componente eletta nella circoscrizione "estero" che viene portata da 18 a 12 (8 deputati e 4 senatori).

In realtà ciò era già emerso in occasione delle audizioni del CGIE alle Commissioni Esteri di Camera e Senato dello scorso anno e riassunte in un documento trasmesso al Parlamento, molto puntuale e dettagliato, che faceva emergere il dato incontestabile di una ingiustificata riduzione della rappresentanza pur in un contesto di impressionante crescita della presenza italiana all’estero (da 3 milioni nel 2006 agli oltre 6 milioni del 2019) prevalentemente a causa della ripresa dei flussi emigratori ripartiti con la grave crisi del 2007-2008.

Ma durante gli incontri e grazie alle informazioni provenienti dalla diffusa rete associativa e dei Comites (Comitati degli italiani all’estero) è emersa anche la grande difficoltà di realizzare sia la campagna informativa, sia l’organizzazione e la gestione del voto referendario all’estero, a causa della pandemia: interi continenti, come il Nord e il Sud America sono alle prese con una crescita esponenziale dei contagi; altrettanto dicasi per il Sud Africa e anche per uno stato importante dell’Australia, come il Victoria, con capitale Melbourne. In tutti questi paesi, vivono complessivamente circa 2 milioni di connazionali coinvolti nelle misure di lockdown e di distanziamento sociale, ove esse sono state introdotte, o nella gravissima crisi economica e sociale derivata dalla pandemia. Questi italiani fanno parte del corpo elettorale chiamato al voto del 20 e 21 settembre. In realtà la legge prevede che entro il 15 settembre, all’estero si siano già concluse le operazioni di voto per corrispondenza, in modo che le schede siano trasportate in Italia per lo spoglio che deve avvenire in contemporanea con quello italiano.