"Il governo non ha mai aperto alle discoteche, contrariamente a quanto s'è detto. Poi le regioni le hanno riaperte", ha spiegato il premier. Quanto al ritorno dei tifosi: "Nello stadio l'assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l'apertura la trovo inopportuna".

Nei giorni scorsi la Juventus aveva presentato un piano per il ritorno del pubblico allo Stadium, contingentato e in sicurezza, che era stato approvato dalla Regione Piemonte. In attesa che il Cts si esprima in merito, Conte ha preso posizione al riguardo mostrandosi fortemente scettico. E sembra difficile che il Comitato Tecnico Scientifico possa suggerire orientamenti più permissivi.