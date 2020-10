Le emissioni di gas a effetto serra degli allevamenti nell'Unione europea rappresentano il 17% delle emissioni totali dell'UE e causano più danni al clima di tutte le auto sulla strada. I dati presenti nel rapporto annuale di Greenpeace, mostrano che le emissioni degli allevamenti sono aumentate di 39 milioni di tonnellate di CO2 (+ 6%) tra il 2007 e il 2018. Ciò equivale a un aumento di 8,4 milioni di automobili sulle strade europee.

Gli animali delle fattorie europee emettono 502 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Aggiungendo le emissioni indirette, come quelle derivanti dalla produzione di carne animale, dai raccolti, dalla deforestazione, ecc., La cifra sale a 704 milioni di tonnellate di CO2. L'UE sta attualmente lavorando a una nuova legge sul clima, che aggiorna gli obiettivi climatici e definisce la politica agricola dell'UE per i prossimi sette anni. Greenpeace Europa spera che l'Europa riduca il numero di bestiame e metta fine ai sussidi per gli allevamenti intensivi. Una riduzione del 50% del bestiame eliminerebbe 250 milioni di tonnellate di CO2" ha detto Marco Contiero, direttore dell'unità agricoltura di Greenpeace. "La scienza è chiara, anche i numeri: non possiamo evitare la peggiore crisi climatica se i politici continuano a difendere la produzione industriale di carne e latticini", ha aggiunto.