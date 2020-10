Continuano a crescere i nuovi casi accertati di contagio da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 11.705, ennesimo triste record nonostante il netto calo dei tamponi effettuati, 146.541, 20mila in meno rispetto al giorno precedente.

L'incremento rispetto al bollettino diramato dal Ministero della Salute nella giornata di sabato è stato di 780 casi in più. In aumento anche i decessi, 69 rispetto ai 47 del giorno prima, per un numero complessivo di 36.543 vittime.

In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva (+45) e nei reparti ordinari (+514), per un totale di 7.131 ospedalizzati. Tutti gli altri positivi, per lo più asintomatici oppure oligosintomatici, rimangono in isolamento domiciliare.

Quanto al dato regionale, poco meno di 3mila casi in Lombardia (2.975), sempre davanti a Campania (1376), Lazio (1198), Piemonte (1123) e Toscana (906). Il Molise la regione col minor numero di nuovi casi: 27.