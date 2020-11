Pur nel rispetto delle attuali restrizioni per l’organizzazione di eventi in presenza fisica in Danimarca, l’Ambasciata d’Italia ha voluto comunque partecipare alla V edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (23-29 novembre 2020) con una proposta innovativa di promozione delle nostre eccellenze nel campo della gastronomia. Per l’occasione si potranno osservare le tecniche e i segreti di alcuni dei migliori chef italiani in Danimarca attraverso contenuti di diplomazia pubblica digitale diffusi sul canale “ItalyinDk” dai nostri account social Instagram, Twitter, Youtube e LinkedIn.

Grazie alla partecipazione di alcuni dei più rinomati ristoranti italiani - molti dei quali certificati dalla nota piattaforma de “Il Gambero Rosso” - e con il contributo professionale di due esperti video-maker, sono stati realizzati dei video clip nelle cucine dei ristoranti dove gli chef hanno potuto esibirsi nella realizzazione di una ricetta tipica del territorio di provenienza. Gli chef dei ristoranti/trattorie/pizzerie “la Vecchia Signora”, “Famo”, “Mamemì”, “Rossopomodoro”, “San Giorgio” e “Terra”, hanno accolto con favore l’iniziativa, che permetterà di esibirsi su una vetrina digitale e di presentare un percorso fatto di sapori e passione.

Tutto ciò ripettando le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria che non permettono di tenere eventi con più di dieci persone. La settimana, che sarà ufficialmente aperta da una presentazione dell’Ambasciatore Luigi Ferrari domenica 22, novembre, prevederà la pubblicazione quotidiana sui canali social ufficiali di una video ricetta realizzata da grandi professionisti, che promuoveranno la dieta mediterranea ed esalteranno i nostri prodotti enogastronomici nella capitale della New Nordic Cuisine. I video clip saranno sottotitolate in danese per permetterne la fruizione al pubblico locale, massimizzando così la visibilità e l’efficacia della campagna.

Nella valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche italiane, si porrà particolare attenzione al del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, attraverso l’utilizzo di ingredienti tradizionali e legati al territorio, caratterizzati da stagionalità e freschezza. Insieme ai ristoranti, verrà promosso inoltre un video-contest rivolto ai nostri connazionali. Chiederemo di “mettersi alla prova coi fornelli” e di inviarci un video di presentazione di un piatto della tradizione regionale italiana. I due migliori video verranno pubblicati domenica 29 novembre suigli account social dell'Ambasciata d'Italia a Copenaghen (che contano in totale circa 6.500 followers). I due vincitori riceveranno anche un una “cena premio per due persone” in uno dei sei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa.

Anche l'Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen partecipa alla V Edizione della Settimanaa Cucina Italiana nel mondo con la presentazione virtuale sul sito dell’Istituto delle tavole di “A Slice of Happiness”, esposizione sulla gioia del cibo realizzata dall’artista danese Maria Walter Nielsen, attualmente in mostra a Milano presso la Meme Gallery.