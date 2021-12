di SANDRA ECHENIQUE

Ares si trova nella celeberrima Motor Valley italiana, ma a differenza di Ferrari, Maserati, Lamborghini la data di nascita è recente, giusto sette anni fa, era il 2014. Una piccola storia che però si sta arricchendo in fretta. Ares crea supercar, auto davvero speciali e su misura che hanno nel mercato americano il logico punto di arrivo/partenza. Così l'azienda nata come Ares Design ha deciso di aprire il primo showroom in terra USA e per farlo ha scelto uno dei mercato più bizzarri, ricchi, stravaganti e in ascesa del panorama a stelle e strisce: Miami. Ma non solo. Per il debutto ha cercato il periodo più intrigante, fine novembre inizio di dicembre quando South Beach diventa ancora più speciale grazie all'Art Basel. Così fino al prossimo 31 gennaio (sono tante le mostre che prolungano la loro presenza nonostante l'Art Basel si limiti tra l'1 e il 5 dicembre) a SoBe sarà possibile ammirare una esposizione unica: 'Hubert Phipps: Ascending' che presenta diverse opere nate dall'amore dell'artista per l'accelerazione, la velocità e le forme aerodinamiche. Hubert Phipps è un artista particolare perchè prima di dedicarsi alla sua grande passione ne aveva coltivata un'altra: è stato pilota automobilistico dal 1979 al 1985, una carriera condita da tanti successi nella SCCA Formula Atlantic National e la Formula Atlantic Professional. C'è però alle sue spalle una tradizione di famiglia per l'avventura, la velocità, la ricerca del nuovo: Amy Phipps Guest, sua antenata, è stata una delle prime appassionate di aviazione femminile negli anni '20, scopritrice della leggendaria Amelia Earhart che sponsorizzò nel 1928 per il suo primo volo transoceanico. E anche questa è un'altra delle passioni di Hubert Phipps: nato nel 1957, a 16 anni ha preso anche il brevetto da pilota e adesso con il suo Airbus Helicopter H-120 continua a volare regolarmente dalla Virginia, dove ha lo studio, alla Florida. Ora questa mostra con sculture che raccontano non solo la sua arte, ma anche quella della Ares. "Abbiamo scelto queste audaci sculture, le opere di Phipps - ha spiegato Mo Elarishy responsabile dello sviluppo aziendale Ares a Miami - per debuttare con il nostro primo showroom negli Stati Uniti e per la 'prima' della S1, perchè se sperimentati insieme creano una potente fusione che sovraccarica l'immaginazione". L'arte che esprime il movimento applicata all'arte che lo rende particolare. "Ares - ha aggiunto Phipps - è uno dei principali studi al mondo di design ad alte prestazioni e l'ingegneria stellare sta accendendo nuove ispirazioni nella mia creazione artistica". E questa collaborazione Phipps-Ares non si focalizzerà esclusivamente su una mostra d'arte che per due mesi sarà capace di rendere Miami ancora un po' più speciale, ma sarà accompagnata da eventi unici che coinvolgeranno anche alcuni colleghi che qualche decina d'anni fa gareggiavano con lui sulle piste statunitensi. "Il suo passato nelle corse e la sua passione per le auto - ha aggiunto Elarishy - risplendono nell'energia cinetica delle sue sculture". Come la Ares splende per la sua caratteristica di realizzare auto su misura rispettando la storia italiana, ma utilizzando tecnologia d'avanguardia. "La tradizione della costruzione di carrozzerie è una forma di creazione artistica che risale a 100 anni fa - ha concluso Elarishy - con la realizzazione, a mano, di veicoli di produzione limitata per clienti esigenti".