Xavier Johnson, running back la cui carriera è cominciata al South Alabama (NCAA Division 1) ha deciso di giocare in Italia: è stato infatti ingaggiato dai Guelfi Firenze. Curioso, ma non troppo, uno dei motivi che ha portato Johnson a scegliere la squadra fiorentina: "Volevo avere un impatto sui giocatori... e inoltre l'Italia è bella". Nativo di Tampa in Florida ha già giocato nel Vecchio Continente, infatti ha realizzato sette touchdown per gli Hamburg Sea Devils della European Footbal League. Johnson è atteso ad un ruolo importante nella squadra toscana: sarà infatti pedina fondamentale dell'attacco accanto al compagno anche di ruolo l'italiano Andrea Fimiani.