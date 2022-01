Sono 192.320 i nuovi casi accertati di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.181.889 tamponi eseguiti. In aumento il tasso di positività, che si attesta al 16,3% rispetto al 15,4% del giorno precedente.

Diminuiscono i decessi: 380, contro i 434 di martedì. In calo pure i ricoveri in terapia intensiva, di 27 unità, mentre aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari: 52. Quanto ai guariti, sono 136.152 le persone negativizzatesi nell'ultima giornata.

In Italia sono 2.626.590 gli "attualmente positivi" al Covid, di cui 2.605.402 in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 19.500, quelli in terapia intensiva 1.688. Quanto al dato regionale, 37.233 nuovi casi in Lombardia che precede Veneto (21.209) ed Emilia Romagna (20.650).