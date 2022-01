Sono 167.206 i nuovi casi accertati di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, a fronre di 1.097.287 tamponi effettuati, con 426 decessi. Tasso di positività al 15,2%, più alto di quello del giorno precedente (13,3%). Lo si evince dal consueto bollettino del Ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia nel paese.

In calo i ricoveri, seppur di poco. Sono 36 i pazienti in meno negli ospedali, dieci nei reparti ordinari e 26 in terapia intensiva. In totale sono 20.001 i pazienti ricoverati nelle aree mediche Covid, più 1.665 in terapia intensiva. In totale gli "attualmente positivi" sono 2.716.581 in tutto il paese, con 139.421 nell'ultima giornata.

Quanto al dato regionale, il boom di casi si registra in Lombardia: 27.808 nuovi contagi. A seguire Veneto con 19.820 casi ed Emilia-Romagna (19.028). Più distanti Lazio (14.987), Piemonte (14.207) e Campania (12.854).