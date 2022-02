NIAF, National Italian American Foundation in collaborazione con i registi Anthony e Joe Russo la loro compagnia AGBO e ISDA, Italian Sons and Daughters of America fino all'1 marzo riceverà le applicazioni per il The Russo Brothers Italian American Film Forum. Giunto al sesto anno, il programma assegna annualmente sovvenzioni a registi in tutto il mondo per creare film documentari narrativi, di finzione o saggistica che abbiano come fulcro l'esperienza italoamericana a beneficio delle generazioni future. Il concorso è aperto a registi di tutte le nazionalità. I fratelli Russo sono tra i registi più acclamati di Hollywood i loro successi vanno dalla tv con in particolare 'Community' e 'Arrested Development' al cinema da 'You, Me and Dupree' a 'Captain America: Civil War', poi 'Avengers. 'Extraction, ''Cherry'. Registi, ma anche produttori e sceneggiatori i fratelli Russo, di origine italiana, le famiglie del padre e della madre emigrarono negli Stati Uniti rispettivamente dalla Sicilia e dall'Abruzzo, per arrivare in povertà nell'Ohio. Anthony (nato il 3 febbraio 1970) e Joe (18 luglio 1971) sono nati e cresciuti a Cleveland.