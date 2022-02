Sono 49.040 i nuovi casi accertati di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su 479.447 tamponi effettuati. Numeri in ribasso rispetto alle rilevazioni di martedì, quando sono stati registrati 60.029 contagi a fronte di 603.639 tamponi processati. Lo certifica il Ministero della Salute, attraverso il consueto bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia nel paese.

Il tasso di positività è in leggera risalita: dal 9,9% è passato al 10,2%. In marcata diminuzione, invece, i decessi, scesi dai 322 di martedì ai 252 di oggi. Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva (-10) e quelli nei reparti ordinari (-549). Attualmente ci sono 886 pazienti in rianimazione in tutto il paese, con 12.527 negli altri reparti.

In aumento i guariti: 119.280 contro gli 89.993 del giorno prima. In calo gli "attualmente positivi", al momento 1.221.423 con una diminuzione di 70.370 rispetto al dato precedente. Quanto alle regioni, Lazio prima per numero di nuovi casi (5.639) davanti a Lombardia (5.534), Sicilia (5.272), Veneto (4.593) e Campania (4.394).