Atalanta, unica squadra italiana rimasta ancora in corsa in Europa League, dopo l'eliminazione di Napoli e Lazio, affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen (attualmente terzi in Bundes Liga) negli ottavi di finale del torneo continentale. In Conference League, invece, la Roma ha pescato il Vitesse. E' quanto deciso dai sorteggi di Nyon.

ANDATA E RITORNO

Per gli orobici, andata prevista il 10 marzo a Bergamo, ritorno una settimana dopo in Germania. Per i giallorossi, andata il 10 marzo in Olanda, ritorno sette giorni dopo all'Olimpico.