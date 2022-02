Alla luce dei dati della Cabina di Regia comunicati ieri, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca.

La situazione del Friuli Venezia Giulia è in fase di miglioramento. La regione, infatti, che con la nuova ordinanza del ministro della Salute passa in area gialla, era precedentemente classificata in fascia arancione.

Insomma, la situazione rispetto a un mesetto fa è nettamente migliorata, se si pensa che a inizio gennaio c'era l'ipotesi di altre restrizioni per altre Regioni. La speranza, ora, è che comunque ovunque si rispettano in maniera precisa tutte le precauzioni necessarie affinché la variante Omicron non faccia più particolari danni.