Scendono i numeri legati alla pandemia di Coronavirus in Italia. In particolare, il primo dato che risalta agli occhi, leggendo il bollettino emesso dal Ministero della Salute, è che da marzo per la prima volta si scende sotto il milione di positivi. Per la prima volta, infatti, gli attuali positivi sono 998.118. I nuovi casi, nelle ultime 24 ore, che si sono registrati sono stati 27.162, in netta discesa rispetto a ieri quando erano oltre 36.000. I decessi legati al virus sono, invece, 62, con un calo di 20 persone decedute rispetto alla giornata di ieri. Il tasso di positività si stabilizza al 14%. I tamponi eseguiti sono stati 194.577, antigienici e molecolari. Riguardo ai numeri che provengono dagli ospedali, sono 347 i ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 7 unità, mentre scendono di 118 i ricoveri dei reparti ordinari. Le Regioni italiane con più contagi oggi sono la Lombardia (3.399), la Campania (3.330), il Lazio (2.943) e l’Emilia Romagna (2.528). Su questi numeri è intervenuto il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “Siamo in una fase di transizione positiva, ma è chiaro che dobbiamo proseguire con prudenza e senso di responsabilità”.