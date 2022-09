Si riaccende la speranza di poter ritrovare, a tanti anni dalla sua scomparsa, Angela Celentano. Una foto, un’incredibile somiglianza con una delle altre figlie, un neo e rapporti stretti con la Campania nella seconda metà degli anni Novanta sono infatti gli elementi che fanno sperare Maria e Catello, i genitori della bimba scomparsa sul Monte Faito il 10 agosto del 1996, durante una gita in famiglia. La piccola allora aveva 3 anni. A parlare della segnalazione l’avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino: “E’ giunta a giugno dal Messico e dopo attività private siamo venuti in possesso di una foto della ragazza, incredibilmente somigliante con un’altra delle sorelle Celentano”. La giovane del Sud America avrebbe un neo che potrebbe corrispondere a quello che aveva Angela. Poi ci sono i rapporti degli attuali genitori di questa ragazza, che risiede in Messico, con la Campania e con Vico Equense, per la precisione, città dove risiedono i Celentano. “Quando una delle figlie dei coniugi Celentano ha visto una foto della ragazza ha esclamato: ‘Ma sembro proprio io!'”, ha spiegato l’avvocato.