L'Italia è stata tra i protagonisti alla Fiera TEJ-Tourism EXPO Japan 2022 di Tokyo, tornata in presenza dopo i due anni della pandemia. L'edizione 2022 ha avuto luogo nella capitale nipponica presso il complesso Tokyo Big Sight, con i primi due giorni dedicati agli incontri travel trade e altri due di apertura al pubblico.

Lo stand "Italia" di Enit Tokyo è stato uno dei più grandi della manifestazione, con un'estensione di ben 162 metri quadri, in grado di ospitare Regioni ed enti pubblici e privati con i propri spazi, tra cui la Regione Lazio, la Puglia, la Basilicata e le città di Bologna e Modena. In visita al padiglione italiano, l'ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti si è soffermato sul rilancio del turismo.

"Possiamo dire – ha osservato – che tutta l'attività turistica è pronta per ripartire dopo la pausa Covid, e per l'Italia questo è molto importante. Il nostro Paese continua a essere un punto di attrazione per il turismo giapponese in modo incredibile: prima della pandemia avevamo due milioni e mezzo di pernottamenti all'anno e puntiamo sicuramente ad un numero maggiore, anche grazie alla ripresa dei traffici aerei diretti con Ita Airways e i suoi nuovissimi Airbus A350 con configurazione 900".