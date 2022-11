Una pizzería dedicada a Diego Armando Maradona abrirá en Doha, capital de Qatar, el 15 de noviembre, a solo cinco días del inicio del Campeonato Mundial de Fútbol en el país de la península arábiga.

El propietario es el maestro pizzero de Campania, Diego Vitagliano, nacido en 1985, 3° puesto en el 50 Top Pizza Italia 2022, 5° en el 50 Top Pizza World 2022, 3 Spicchi Gambero Rosso 2023.

El local, que llevará el nombre de "10", en honor al campeón argentino querido por todos los hinchas del fútbol napolitano, estará en el centro del área que ahora se denomina "Fan Zone" y que coincide con "el distrito más importante de Doha", La Perla.

La apertura del nuevo restaurante sigue a las dos pizzerías de Diego Vitaliano abiertas en Nápoles y Pozzuoli (Nápoles).

En el restaurante, promovido por el jeque de Qatar, Sheikh Abdulaziz Al-Thani, se ofrecerá tanto la interpretación clásica de la pizza napolitana como la pizza crujiente más moderna, "una tendencia creciente incluso en las pizzerías de Campania".

"Es una gran ocasión que me emociona y me hace muy feliz, porque Doha es una ciudad que está experimentando un crecimiento muy fuerte, todavía muy ligada a sus tradiciones, así que lleva mi pizza a un lugar donde existe esta sólida relación con las tradiciones, es tanto un gran reto profesional como un enorme orgullo. La pizza napolitana, que es mi tradición, llega a Qatar conmigo, no puedo estar más feliz", dijo Vitagliano.

Sobre la nueva aventura empresarial, Vitagliano sostuvo, en cambio, que "todo fue muy rápido" y que "el jeque Sheikh Abdulaziz Al-Thani y el señor Mohammed Al-Saadi aparecieron en una pizzería en Nápoles después del partido Napoli-Inter, y se enamoraron amor con mi pizza y nuestro trabajo".

"A la semana, me contactaron para empezar a planear esta nueva apertura", concluyó.