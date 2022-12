"Il 2022 si conclude bene per i nostri giovani scienziati". Così ha commentato Rinaldo Psaro, presidente della FAST-Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, ricordando le medaglie conquistate all'estero da giovani scienziati italiani, tra Turchia e Messico, e che potranno ancora conquistare tra Taiwan, Spagna, Tunisia e Belgio. Nel frattempo, l'attenzione della FAST è rivolta all'edizione 2023 di "I giovani e le scienze", passaggio obbligato per partecipare poi agli EUCYS — European Union Contest for Young Scientists e per i concorsi internazionali, le cui candidature con i progetti e i moduli di iscrizione dovranno essere consegnati alla FAST entro il 10 febbraio 2023.

Dopo l'iscrizione sarà la volta, il 3 marzo, dell'annuncio dei finalisti scelti dalla Giuria per sfidarsi all'ultima innovazione durante l'esposizione e la premiazione previste per il 18-20 marzo del 2023 presso la sede della Federazione di P.le Rodolfo Morandi 2 a Milano.

I giovani scienziati italiani potranno competere singolarmente o in gruppo (fino a tre studenti degli istituti superiori con più di 14 anni e meno di 20 a settembre 2023). Devono presentare un lavoro originale e innovativo di 10 pagine di testo con eventuali allegati in qualsiasi campo scientifico e tecnologico, ma anche sociale ed economico.

Per i finalisti ci sono occasioni uniche: rappresentare l'Italia alla finale europea di Bruxelles a settembre, partecipare alle più importanti rassegne degli studenti meritevoli in Europa, America, Asia. "I giovani e le scienze" è inserito nel programma "Io merito" per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell'Istruzione. Partecipare permette di ottenere un riconoscimento in denaro come per chi ottiene la lode alla maturità.

Sono molte le competizioni aperte alla partecipazione degli studenti meritevoli selezionati con I giovani e le scienze 2023. Le principali sono: 34° EUCYS, concorso dell'Unione europea per i giovani scienziati; Bruxelles (Belgio), 12-17 settembre; Regeneron ISEF, fiera internazionale della scienza e della ingegneria, Dallas, (Texas-USA), 13-19 maggio; YSTB, Global Youth Science and Technology Bowl 2023, Hong Kong, 10-14 giugno; GENIUS Olympiad, competizione internazionale su tematiche ambientali, scienza, ingegneria, musica, arte, scrittura, robotica, Rochester (NY-USA), 15-21 giugno; IWRW 2023 – International Wildlife Research Week, Val Müstair, Svizzera, giugno; LIYSF, forum giovanile internazionale della scienza, Londra, 26 luglio – 9 agosto; SJWI, Stockholm Junior Water Prize, Stoccolma (Svezia), 27- 31 agosto; FeNaDANTE, fiera della scienza, San Paolo (Brasile), 25-30 settembre; EXPO SCIENCES LUSSEMBURGO, 6-10 ottobre; MOSTRATEC, fiera internazionale della tecnologia, Novo Hamburgo (Brasile), 24-28 ottobre; BUCA IMSEF, fiera internazionale di musica, scienza e ingegneria, Buca-Izmir (Turchia), ottobre; ESI MESSICO, esposizione scientifica internazionale di MILSET, Merida-Mazatlan (Messico), 21-27 ottobre; TISF, fiera scientifica internazionale di Taiwan, Taipei, febbraio 2024; EXPORECERCA JOVE, esposizione scientifica della Spagna, Barcellona, marzo 2024; I-FEST, fiera internazionale di scienza e ingegneria, Monastir (Tunisia), marzo 2024; EXPO SCIENCE BELGIO, Bruxelles, aprile 2024.