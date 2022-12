E' arrivato dopo una maratona notturna di oltre 12 ore il via libera della Camera al disegno di legge di bilancio, approvato in prima lettura con 197 voti favorevoli e 129 contrari.

La palla passa ora al Senato, che inizierà l'esame martedì 27 dicembre, al rientro dalle festività natalizie. Qui il testo della manovra dovrebbe passare senza modifiche per diventare quindi legge il 31 dicembre.

Il testo che vale 35 miliardi aveva ottenuto la fiducia nella serata di ieri con 221 sì, 152 no e 4 astenuti. Anche ieri c’è stato un percorso accidentato, con due emendamenti dell’esecutivo fatti per correggere altrettanti errori nelle tabelle. Correzioni che sono arrivate dopo la fiducia, tanto che le opposizioni hanno attaccato duramente anche su questo chiedendo di intervenire con altri provvedimenti sui due temi in questione, cioè i fondi per l’acquisto di villa Verdi e uno stanziamento per combattere la peste suina in Piemonte, ma di non toccare più il testo della Manovra evitando di creare un precedente con questa forzatura.