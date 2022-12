Sardegna: la rete dell'emigrazione si arricchisce di una nuova, prestigiosa comunità. La Giunta regionale, infatti, nell'ultima seduta, ha approvato, su proposta dell'assessore del Lavoro, Ada Lai, la costituzione di un nuovo Circolo dei Sardi in Argentina e precisamente in Patagonia, a Neuquen, denominato "Domus Sardinia".

Lo ha annunciato, a sorpresa, l'assessore Lai in diretta durante l'incontro in videoconferenza con la rete dei Circoli in Italia e all'Estero, nell'ambito dell'iniziativa "Distanti ma uniti. Casa Sardegna online": un laboratorio nato il giorno di Sa Die de Sa Sardigna del 2020 in piena pandemia, per iniziativa dei Circoli "Amistade" della Cina (Shanghai), "Isolas Giappone" (Tokyo), ACSIT (Associazione Culturale Sardi in Toscana ) di Firenze e "Peppino Mereu" di Siena, con l'obiettivo di riunire virtualmente i Circoli riaprendo, così quelle porte chiuse dalla pandemia. "Promuoviamo la cultura e l'immagine della Sardegna nell'Argentina centro occidentale – ha affermato l'assessore del Lavoro, Ada Lai – La costituzione di un nuovo Circolo, con il suo riconoscimento da parte della Giunta regionale, non solo testimonia l'interesse e l'attenzione del Presidente della Regione, Christian Solinas e del suo esecutivo nei confronti del mondo dell'emigrazione, ma rappresenta un ulteriore tassello per la valorizzazione della Sardegna nel mondo, con importanti ricadute nel tessuto socio-economico della nostra isola. Riconosciamo le professionalità e le competenze del Circolo di Neuquen, una folta comunità di sardi, situata in una zona di importanza strategica con un elevato numero di emigrati sardi di prima e seconda generazione".

La notizia è stata colta con entusiasmo e grande soddisfazione dal Circolo della Patagonia e da tutti i Circoli nel mondo, anch'essi collegati in occasione dell'incontro organizzato per il consueto scambio di auguri natalizi. Quello di Neuquen, si aggiunge agli oltre 120 Circoli operanti in Italia, in Europa e nel mondo, arricchendo la già significativa composizione dei Circoli argentini, che arrivano così a quota 9. Una novità che ha emozionato la presidente della Federazione Argentina Marga Tavera, figlia di Cosimo, storico iniziatore dell'emigrazione organizzata nella nazione sudamericana. Il Circolo, attivo dal 2004 e costituitosi formalmente nel 2019, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale il 1° aprile del 2022 dalla "Inspección Provincial de Personas Jurídicas" della Provincia di Neuquén. E ora, il tanto atteso riconoscimento da parte della Regione Sardegna.