ROMA - Virginia Stablum, la joven de 24 años elegida Miss Universo Italia en septiembre pasado en Puglia, está a punto de partir hacia Estados Unidos para representar a Italia en la 71ª edición de Miss Universo en Nueva Orleans, del 4 al 14 de enero.

Virginia, italiana con orígenes multiculturales (su abuela materna es alemana y su abuela paterna es africana), nació y creció en Trentino Alto Adige y vive en Milán.

Modelo y creadora de contenido (influencer), con 387.000 seguidores en Instagram, es una apasionada de la moda y la belleza, habla cuatro idiomas con fluidez, estudió actuación y se especializó en el campo del marketing digital y la comunicación.

La modelo de 24 años ahora se preparará para representar a Italia en el 71o concurso de Miss Universo a partir del miércoles en Nueva Orleans.

Stablum trabaja con la agencia Elite Model y ha realizado colaboraciones con prestigiosas marcas. "Con este 'campeonato del mundo', intentaré que Italia olvide, al menos por unos días, la falta de participación en los recientes mundiales, recordando que al fin y al cabo la vida es bella, siempre y en todo caso", dijo Virginia.

Para la final de Miss Universo, Stablum usará dos vestidos de noche diseñados por la maison Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.

"Me sentiré verdaderamente privilegiada de lucir una creación de Cavalli en la competencia como lo han hecho muchas celebridades en diversos eventos y alfombras rojas alrededor del mundo, como Jennifer Lopez, Charlize Theron, Rihanna, Lady Gaga, Lenny Kravitz, Kanye West y muchos otros", comentó la modelo.

Durante el evento en Estados Unidos, la embajadora del Made in Italy desfilará con un traje típico inspirado en el Carnaval de Venecia, confeccionado a mano para la ocasión por Federica Carone, propietaria del atelier FedeMorgana, especializado en vestidos históricos.

Además, en la competición preliminar de "Traje de baño" (Swimsuit), su look de bañador se completará con una capa pintada a mano por la artista Krissel Pierri, con una representación gráfica que simboliza el equilibrio entre hombres y mujeres y el derecho a la igualdad de oportunidades.

Coronada Miss Universo Italia el 18 de septiembre de 2022 en la final celebrada en Puglia, Italia, Virginia tiene una altura de 1,75 cm y ojos castaños.

Como modelo, Stablum ha trabajado no solo en Italia, sino también en París (Francia), Barcelona (España) y Nueva York (Estados Unidos).

Virginia también ha aparecido en el reality show de citas "Uomini e donne", donde conoció a Niccolo Brigante.