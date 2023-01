Il Bangalow Film Festival ritorna nel 2023 con la sua terza edizione e l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney è lieto di confermare il suo supporto a questo festival che offrirà nuovamente una selezione unica di film in prima australiana, classici e documentari, oltre ad offrire al pubblico la possibilità di incontrare ospiti speciali e di partecipare a tutta una serie di eventi a sorpresa.

Il Festival del 2023 presenterà anche il film di animazione No Dogs or Italians Allowed, una co-produzione italo-francese diretta dal regista francese Alain Ughetto. Alain Ughetto ci consegna una lettera d’amore ai suoi nonni, Luigi e Cesira, contadini del Piemonte, in un periodo dove ci sono troppa guerra, troppi bambini e poco cibo. L’unica opzione è emigrare, e la Francia ha bisogno di manovali disposti a tutto pur di mettere a tavola la polenta. Con il suo affascinante film di animazione Ughetto vuole rendere omaggio al lavoro manuale, mettendo a disposizione della nonna e del nonno case di cartone e foreste di broccoli. L’effetto di questo tributo alla sua famiglia e a tutte le famiglie costrette all’esilio per sopravvivere è assolutamente magico.

Anche questa edizione del Bangalow Film Festival sarà curata da Christian Pazzaglia, con il quale l’Istituto collabora da anni a vari progetti e che ha fondato la rassegna cinematografica successivamente al suo trasferimento nel nord del NSW. Pazzaglia è un curatore e produttore multidisciplinare attivo a livello internazionale che ha collaborato con enti quali Sydney Opera House, ACMI, NFSA, Sydney Film Festival, Dark Mofo, IDFA, Art Basel, EYE Amsterdam, Van Gogh Museum, M+ Hong Kong, Pro-Helvetia, Goethe-Institut e Alliance Française.

Per il programma completo del Festival e per prenotare i biglietti consultare il sito: https://bangalowfilmfestival.com.au