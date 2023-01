TORINO - Un impatto complessivo pari a 22,8 milioni di euro, ai quali vanno però considerati 66 milioni attribuibili agli oltre 9mila articoli nazionali su stampa e web: è questa, in estrema sintesi, la ricaduta dell'Eurovision Song Contest 2022, organizzato nella primavera scorsa a Torino e che ha coinvolto oltre 128 mila persone per lo più giovani e per il 19% provenienti dall'estero.

I dati relativi all'indagine svolta dall'Osservatorio Culturale del Piemonte sono stati presentati oggi, 30 gennaio, per conto della Camera di commercio di Torino.

Come spiegato da Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino: "I numeri – anche calcolati su logiche prudenziali - confermano un successo che avevamo già ampiamente percepito: 22,8 milioni tra impatti diretti, indiretti e indotti, senza considerare l'enorme ricaduta mediatica, valutata oltre 66 milioni di euro: quest'ultima rappresenta un patrimonio particolarmente significativo, perché l'immagine positiva e la credibilità conquistate da Torino hanno sicuramente una durata maggiore nel tempo".

Come commentato da Rosanna Purchia, Assessora alla Cultura della Città di Torino: "Lo scambio delle chiavi simbolo dell'Eurovision Song Contest tra il nostro sindaco e la prima cittadina di Liverpool, rappresenta appieno lo spirito della rassegna, che è anche quello di unire i paesi europei attraverso la musica, favorendo un reciproco e fecondo scambio culturale. La città dei Beatles - che abbracciano quattro generazioni passate e future nel nome della musica - ha uno splendido museo dedicato alla band e sono certa che il nostro sindaco, adesso a Liverpool, potrebbe regalarci la grande opportunità di ospitare a Torino una mostra che renda omaggio alla beat generation. I numeri della rassegna restituiscono l'immagine di una città attrattiva e capace di emozionare i visitatori, il fatto che più del 70% dei turisti abbia visitato almeno uno dei nostri musei non può che confermare la qualità della nostra offerta museale, così come i 25mila download della guida Torino Pocket Lonely Planet denotano un grande interesse per la nostra Torino".

"Questi dati sulle ricadute che l'Eurovision ha avuto sono la dimostrazione pratica del perché scegliamo di investire sui grandi eventi come motore di turismo ed economia e come strumento per promuovere la bellezza e l'eccellenza del nostro territorio - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Sarebbe stata necessaria una campagna di comunicazione da decine di milioni di euro per ottenere una copertura mediatica come quella che l'Eurovision ha portato al Piemonte e lo dimostra il fatto che per avere visibilità durante l'evento di Torino altri Paesi hanno acquistato spazi promozionali. Questi numeri, poi, sono solo una parte della ricaduta che manifestazioni come Eurovision, ma anche le Atp, il Giro d'Italia, il Tour de France, offrono. Perché accanto all'impatto nell'immediato ci sono anche i risultati che si manifestano nel tempo, frutto del passaparola e della forza di una destinazione che entra nell'immaginario del pubblico internazionale".