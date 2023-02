Il Dipartimento della Protezione Civile comunica che è stato revocato l'allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane in seguito al sisma di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria registrato alle ore 02.17 della notte tra il 5 e 6 febbraio. La revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell'Ingv.

L'onda di impatto sarebbe dovuta arrivare sulla costa siciliana alle 6:35 su Siracusa‚ alle 6:39 a Catania e alle 6:40 a Messina. A seguire l'onda avrebbe potuto impattare su Portopalo, Ginostra, Strombolicchio, Milazzo, Palermo, Marettimo, Gela, Pantelleria, Lampedusa, Porto Empedocle, Sciacca e Mazara del Vallo. Il Dipartimento regionale Protezione civile (Drpc) della Sicilia aveva diramato un'allerta. Nell'avviso si invitavano "i cittadini ad allontanarsi dal litorale basso‚ da zone portuali‚ e di avvisare la popolazione e porre la assima attenzione".

L'onda anomala che si è alzata in Turchia è stata molto piccola - L'altezza di onda anomala misurata in Turchia dopo i violenti terremoti che stanno scuotendo l'area è molto più piccola del previsto e pari a circa 15 centimetri. Per questa ragione l'allarme è reintrato.

Ripresa la circolazione dei treni nel sud Italia - È anche ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia, dove era stata sospesa a scopo cautelativo, dalle 6.30 di questa mattina