"Abbiamo fatto una bella campagna elettorale, sia in Lombardia che nel Lazio. Sono convinto che ci sceglieranno in tanti". Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, è intervenuto alla chiusura della campagna elettorale della Lega per la Regione Lazio.

Anche Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, prevede una larga vittoria. "Nel Lazio il successo lo do per acquisito - ha detto a Il Tempo -. Auspico una forte partecipazione, rappresenterà un'ulteriore sconfitta per il PD e del modello del governo che ha fatto arretrare Lazio e Lombardia".

"Ci aspettiamo una grande vittoria in Lombardia e nel Lazio, il centrodestra è coeso e governerà benissimo", è invece l'augurio di Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia e coordinatrice lombarda del partito.