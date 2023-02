Campagna elettorale al rush finale in Lombardia e in Lazio, dove si vota per eleggere i nuovi consigli regionali. I quattro candidati alla segreteria dem domani - giorno di chiusura della campagna elettorale - saranno a Milano per sostenere Pierfrancesco Majorino (Pd, Movimento 5 Stelle, centrosinistra); dal canto suo, il leader del Carroccio Matteo Salvini con il presidente uscente Attilio Fontana e i governatori leghisti saranno invece a Brescia per sostenere le velleità del centrodestra. In ballo per la poltrona più importante del Pirellone, come si ricorderà, ci sono anche Letizia Moratti (Lista civica e Terzo polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare). Per quanto concerne, invece, il Lazio, Alessio D'Amato (centrosinistra) chiuderà alla Garbatella, in piazza Sauli; Donatella Bianchi (M5S), con il leader grillino Giuseppe Conte, sarà invece al Pigneto, al "Nuovo Cinema Aquila" di Roma. Per il centrodestra, infine, Francesco Rocca non ha in programma un vero e proprio evento di chiusura: la sua kermesse infatti è già stata organizzata la scorsa settimana, all’Auditorium di via della Conciliazione, con la partecipazione di tutti i leader di partito che sostengono l'ex Presidente della Croce Rossa Italiana (Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Maurizio Lupi, Pierluigi Toti e Vittorio Sgarbi). Ricordiamo che per le elezioni regionali si vota domenica 12 febbraio dalle ore 7 di mattina fino alle 23 e lunedì 13, dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.