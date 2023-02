In un mondo in continuo cambiamento, è sempre più importante essere flessibili, sapere come relazionarsi con altre culture ed avere una visione del mondo a 360 gradi, e niente come un'esperienza di vita all'estero può insegnare a farlo. Proprio su queste possibili esperienze verterà l'appuntamento del prossimo sabato 18 febbraio a partire dalle ore 9.30 presso la Sala Pasolini di Palazzo Garzolini, Udine. Si parlerà delle varie opportunità a disposizione per realizzarle, tra Erasmus, ricerca, scambi, Servizio Civile Universale, Corpo Europeo di Solidarietà, imprenditoria all'estero e molto altro ancora.

L'evento, gratuito, è destinato ai giovani ed è organizzato dall'Ente Friuli nel Mondo, in qualità di capofila. Con l'ente, parteciperanno e promuoveranno l'incontro le altre Associazioni riconosciute dei corregionali all'estero (Alef, Clape nel mondo, Eraple, Giuliani nel Mondo Trieste, EFASCE - Pordenonesi nel Mondo, Slovenci Po Svetu-Unione Emigranti Sloveni del FVG), con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero, e in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, e rientra nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione FVG "2° Seminario sull'emigrazione dei giovani corregionali – La nuova emigrazione promuove il Friuli Venezia Giulia in Europa".