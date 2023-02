Il Comites Houston e il West South Central (WSC) chapter dell'Issnaf (Italian Students and Scholars North America Foundation) organizzano un appuntamento dedicato a tutti i professionisti attivi nel campo della ricerca scientifica e industriale (studenti, post-doc, professori, PIs, ricercatori) il prossimo 2 marzo alle 18.00 presso Fellini Rice Village a Houston.

Obiettivo quello di connettere professionisti junior del mondo accademico (come studenti, primo anno di post-doc) con gli esperti e professionisti senior del mondo accademico ed industriale (professori, PI, team leaders, liaison) così da poter condividere interessi di ricerca comuni e supportare la crescita e lo sviluppo professionale. Per i partecipanti junior sarà anche disponibile un servizio fotografico gratuito per scattare una foto professionale. L'evento di concluderà con un rinfresco. Per partecipare occorre registrarsi.