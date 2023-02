BARI - Sarà un tuffo nella cultura popolare, e nelle bellezze architettoniche di Bari vecchia, il benvenuto ai 70 operatori specializzati nel turismo in arrivo da tutto il mondo per il via al BUYPUGLIA Routes & Experiences. Giunto alla VII edizione, organizzato dalla Regione Puglia e dall'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, è un evento dedicato al B2B ed è il primo nel post pandemia. Si svolgerà dal 28 febbraio al 3 marzo.

Sia la giornata di inizio che quella conclusiva saranno nel capoluogo regionale mentre l'1 e il 2 marzo i buyers esploreranno tutta la Puglia in 10 diversi itinerari. Il 3 marzo, in Fiera del Levante a Bari dove sarà in corso il BTM (Business Tourism Management), si svolgeranno i B2B.

La cerimonia di benvenuto, riservata agli ospiti internazionali ed aperta esclusivamente ai giornalisti, si svolgerà martedì 28 febbraio alle ore 17.45 a Bari vecchia, ex mercato del pesce in Piazza Ferrarese.

Il programma prevede gli interventi di Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo della Regione Puglia, e di Antonio Decaro, Sindaco di Bari.

Alle ore 18 i buyers, suddivisi in gruppi, verranno accompagnati dalle guide turistiche alla scoperta dei vicoli di Bari vecchia, della Basilica di San Nicola ed altri luoghi di interesse, degusteranno i tipici street food del capoluogo barese, dalla focaccia barese alle sgagliozze.

Per il sistema delle imprese turistiche regionali il BUYPUGLIA Routes & Experiences rappresenta l'opportunità di presentare la propria offerta ad una selezione di operatori provenienti dai principali mercati europei ed extraeuropei, come l'Europa e il Nord e Sud America, e altri mercati emergenti.