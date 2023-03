L'Abruzzo e gli abruzzesi nel comune di San Martín, Buenos Aires, Argentina. Gli scorsi 11 e 12 marzo, nel comune della provincia di Buenos Aires, si è svolto l'incontro delle collettività al quale ha preso parte anche l'Associazione Abruzzese Villa San Vincenzo di Guardiagrele, che quest'anno festeggia i 40 anni dalla sua fondazione.

Nelle due giornate sono stati venduti piatti e dolci tipici della regione, come pizzelle e porchetta.

"Oggi l'Abruzzo è rappresentato in tutta l'Argentina – ha commentato il presidente dell'Associazione nonché membro del Cram, Federico Mandl -. Ringrazio la Fedamo e il suo presidente, Marcelo Castello, e anche alla nostra città di San Martín, per la bella riuscita della manifestazione. Ma soprattutto ringrazio i componenti del consiglio direttivo, che lavorano come volontari e per amore delle loro radici abruzzesi".

L'incontro è iniziato sabato mattina e si è concluso con il saluto di tutti i presidenti domenica sera, e con il saluto finale del sindaco del comune di San Martin.