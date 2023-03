DI STEFANO CASINI

Sabato scorso l'Associazione Marche Sez. Uruguay ha avuto una "Pizza Party" alla quale hanno partecipato decine di fedelissimi soci. In un ambiente di allegria e di un'ottima sfornata di pizza e calzoni, il Consiglio Direttivo del sodalizio ha comunicato le nuove attivitá per quest'anno che, tra l'altro, é l'anno del venticinquesimo compleanno.

IL VIDEO

Come sempre Annaclaudia Casini ci ha raccontato tutto:

"Questo é l'anno del nostro venticinquesimo compleanno - ha spiegato AnnaClaudia Casini - e non potranno mancare attivitá un po', diciamo eccezionali! Abbiamo formato una commissione che si dedicherá appunto alla celebrazione del nostro 25o compleanno, dato che siamo nati nel 1998. Anche se siamo un'associazione tra le piú giovani, non abbiamo mai mancato agli appuntamenti importanti della nostra comunità e ci siamo dedicati molto alla cultura della nostra regione. Come tutti sanno, negli ultimi anni, specialmente dalla crisi economica del 2008, tutte le regioni italiane hanno ridotto drasticamente gli aiuti alle associazioni regionali sparse per il mondo che, anche nel caso delle Marche, soprattutto in Argentina, sono numerose. La buona notizia che, a partire proprio dal 2023, la Regione Marche ha "scovato" nel suo budget una piccola parte per i sodalizi all'estero e anche noi avremo qualcosa per avere piú attivitá. Ne abbiamo proprio bisogno dato che, appunto, vogliamo commemorare, con le massime risorse, il nostro compleanno. Ci sará anche quest'anno l'Educational Tour nel quale parteciperanno 2 nostri giovani discendenti di marchigiani in Uruguay e forse potremo portare a Montevideo, con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura, un nostro artista. La settimana prossima avremo un incontro con l'attuale direttrice dell'IIC. Inoltre avremo ancora qualche pranzo o qualche cena per i nostri soci che, come sempre, hanno risposto con allegria e presenza ai nostri appuntamenti."