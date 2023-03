Dopo ventisette giornate di campionato, la lotta per la qualificazione in Champions League è sempre più serrata, con sei squadre in undici punti. Dietro al Napoli, lanciatissimo verso la conquista del terzo scudetto, la bagarre è alta. La Lazio si trova al secondo posto con 52 punti, davanti all'Inter (50 punti), Milan (48punti) e Roma (47). Leggermente più distaccate, ma ancora in corsa, l'Atalanta e la Juventus, rispettivamente a 45 e 41. Ma raggiungere il quarto posto non è sinonimo di qualificazione automatica alla prossima edizione della Champions League.

Il cammino delle squadre italiane nelle competizioni europee infatti, rimette tutto in gioco. Se una delle nostre formazioni dovesse vincere la Champions League e non piazzarsi tra le prime quattro posizioni, e stessa cosa dovessero fare una delle squadre impegnate in Europa League (Juventus e Roma), a qualificarsi sarebbero le prime tre della Serie A, più la vincente della Champions League e la vincente dell'Europa League.