In occasione della VI Giornata della ricerca italiana nel mondo, l'Istituto Italiano di Cultura a San Paolo propone un ciclo di quattro incontri sulla vita di Galileo Galilei (1564-1642), matematico pisano conosciuto per gli innumerevoli contributi apportati alle discipline scientifiche. È importante ricordarlo anche per i dialoghi stabiliti con il mondo della letteratura, dell'arte e della filosofia e per la lotta intrapresa contro un sistema scientifico e culturale che necessitava di un rinnovamento.

Il corso, a cura di Valentina Cantori, si propone di presentare gli aspetti più importanti della vita di Galileo, esplorando le sue opere letterarie e filosofiche.

Tutti gli incontri si terranno alle 19.00 nella sede dell'Istituto.

Si comincia oggi, 14 aprile, con "Galileo scienziato e uomo di lettere"; seguiranno gli appuntamenti del 26 aprile su "Il dialogo sopra i due massimi sistemi"; del 10 maggio su "Oltre la scienza" e, infine, del 24 maggio, su "L'abiura di Galileo".

Il corso - in portoghese e gratuito – è organizzato dall'IIC in collaborazione con il Consolato Generale a San Paolo.