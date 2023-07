"Buonasera a tutti, grazie alla Filef che mi ha permesso di raccontare di questa storia incredibile... Sono giornalista professionista da 54 anni... Ho cominciato nel 1968 con il Corriere della Sera a New York....Ero andato a fare da "spalla" al titolare dell'ufficio di corrispondenza... Mi mandó un signore che si chiamava Gino Palumbo, vicedirettore del Corriere della sera e direttore del Corriere d'informazione a Milano, un grande giornalista....e a New York ho cominciato a conoscere gli italiani nel mondo.... voi sapete meglio di me che rimpiangono sempre l'Italia e dicono ...chi me lo ha fatto fare?... Bene, ho seguito attentamente tutti i discorsi di questa mattina soprattutto quando si é parlato dell'informazione di ritorno..... ma nessuno ha detto che le vendite dei giornali stanno andando sempre più giù, e voi pensate che i direttori appoggino l'idea di far mettere nei loro giornali pagine o rubriche sugli italiani nel mondo? No, non ci pensate nemmeno, anche perchè, e qui sarò un po' cattivo, l'informazione sugli italiani nel mondo si fa con i professionisti non con chi il giorno vende la carne o fa un altro mestiere e poi scrive un articolo.....Purtroppo di giornalisti veri, professionisti o pubblicisti, la stampa d'emigrazione ne ha pochi, pochissimi...Noi di 'gente d'Italia' siamo rimasti gli unici, credo, ancora in vita con un bilancio certificato di sei zeri perchè paghiamo tipografia, stipendi e oneri sociali a giornalisti e impiegati, e usciamo con un quotidiano, il piú importante del Sudamerica che si chiama 'El Pais', il più importante dell'America Latina perché vende una media di 25.000 copie al giorno e arrivare a fare l'abbinamento con loro è stato veramente drammatico....Costa un botto di soldi come potete immaginare.... loro, i proprietari, si sono fatti un calcolo: hanno detto, qui in Uruguay, parlo dell'Uruguay perchè noi ora siamo soprattutto lì, i veri lettori italiani saranno 3.500, 4.000, il giornale si vende a due dollari, sono circa 8.000 dollari al giorno, ci conviene fare questo abbinamento, e così è andato avanti complessivamente per 18 anni nel Sudamerica, sempre con grande appoggio degli ambasciatori e dei consoli che si sono succeduti... Abbiamo fatto tante cose assieme, ma guarda caso è successa una piccola cosa, io dico piccola, ma è grande... Improvvisamente il sottosegretario del Ministero degli Esteri di qualche anno fa, Riccardo Merlo che é anche il presidente e fondatore del Maie - che nella vita fa il costruttore - decide di far costruire - con l'appoggio del suo amico politico del Maie Aldo Lamorte - una nuova cancelleria consolare a Montevideo e sapete perchè? "La gente doveva stare più comoda....progetto da due milioni di euro..." Noi al giornale ci siamo detti...é un fatto strano c'é la pandemia, non si lavora in consolato....a cosa serve spendere due milioni di euro quando in Uruguay c'era gente che doveva tornare a casa e non aveva i soldi per farlo....e noi abbiamo fatto questo (mostrato la prima pagina del giornale con titolo d'apertura 'Vergogna' ndr) il Ministero dice non sono fatti nostri... Da quel momento è cominciata una specie di diaspora con il signor ambasciatore il quale crede di essere il padrone del giornale... Non gli stanno bene le critiche non vuole che si scriva che la collettivitá in Uruguay ha altre prioritá che non sono certo le spaghettate e le biciclettate.....Questo signori miei è un giornale particolare per chi non lo conosce: nato dalla mia iniziativa che sono un giornalista senza interessi economici e nessuna ambizione politica, a me vogliono bene e sono odiato sia a destra che a sinistra... per questo è stato sempre un giornale libero e autonomo non condizionabile..... proprio questa libertà ci ha consentito in questi anni di proporre inchieste giornalistiche importanti.... noi siamo quelli che hanno fatto conoscere al mondo la tragedia di Monongha dove sono morti circa mille italiani e ricordo ancora con orgoglio quando l'allora presidente Ciampi ci ha premiati. Siamo stati e siamo sempre un giornale lontano dal potere ritenendo in virtù di una legge dello stato di non poter essere condizionati. 'Gente d'Italia' ha diffuso la cultura italiana, abbiamo fatto dei corsi di giornalismo in America Latina e poi con l'ampia diffusione del giornale che prima era con 'Republica' poi con 'El Pais' siamo andati avanti per tanti anni, una operazione difficile, complessa, onerosa, perchè immaginate per far stampare questo giornale, ogni mese costa in Uruguay decine di migliaia di dollari, che non è poco, perchè poi tira 40/50.000 copie durante la settimana, sabato e domenica addirittura 70/80.000 e a noi vanno sul venduto o 0,15 centesimi a copia....un'operazione che in Italia, se ben ricordate, è stata fatta anche dal Corriere della Sera in Sudamerica e da Repubblica in nordamerica. Questa scelta ha consentito di raggiungere una diffusione enorme, noi vendiamo una media di circa 16/17.000 copie al giorno cifre che in Italia oggi non si raggiungono, quali sono i piccoli giornali che ci riescono? Pezzi in italiano scritti da giornalisti professionisti, con due pagine, ma anche tre di cronaca locale e qui il tasto dolente...... dove sono purtroppo molto contrario a quanto detto qui oggi perchè le collettività italiane stanno morendo, la gente non va a votare. Allora cosa dovrebbe fare il Ministero degli Esteri italiano? L'Italiano nelle scuole, fare di tutto per chiudere accordi con i governi locali perchè i padri e le madri, gli italiani all'estero vogliono che i figli imparino la lingua di Dante e invece non si fa assolutamente nulla purtroppo.

Questo giornale ha avuto sempre una linea editoriale fatta di verità e libertà... Non so se ricordate un paio di anni fa proprio l'onorevole Fabio Porta ci parlò di alcuni brogli elettorali messi in opera da un signore eletto poi senatore del Maie, Adriano Cario... denunce interventi....allora noi, abbiamo sposato come sempre la linea della legalitá....abbiamo usato il giornale, una campagna contro i brogli.... un'operazione con circa 8.000 persone che hanno sottoscritto la nostra petizione....e guarda caso, anche grazie a noi, il senatore Porta ha avuto il suo scranno da senatore....

L'ultima inchiesta, pochi mesi fa, un signore che guarda caso era anche il presidente del Comites, Aldo Lamorte sempre del Maie, fa girare sui social un video dove egli stesso apre una busta e dice 'votate Maie' ma il nome sulla scheda - scopre il nostro collega Matteo Forciniti - era di un'altra persona, un nuovo broglio elettorale... Potete mai immaginare il Comites di Montevideo capeggiato da Lamorte cosa ha scritto nel parere " NON VINCOLANTE" che si deve inviare al Dipartimento Editoria??????? " Gente d'Italia non serve, dice fesserie e non circola nella collettivitá..." Il Dipartimento per l'Editoria ha quindi per la prima volta in 20 anni negato il contributo ( MANCANO I REQUISITI ) perché anche il signor ambasciatore pro-tempore in Uruguay Iannuzzi ha scritto nella sua relazione che il giornale non viene diffuso, è scritto con le agenzie... divide la collettivitá.....e altre menzogne....

Questo giornale ha da sempre una redazione centrale a Montevideo, con giornalisti, professionisti e pubblicisti, tutti pagati regolarmente compresi i versamenti degli oneri sociali, tasse, pensioni etc... ha impiegati... e poi una redazione a Miami con giornalisti professionisti....e il condirettore Roberto Zanni, qui presente oggi....e poi giornalisti veri .