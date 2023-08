GINEVRA - Dopo il successo del "Festival Sicilia a Ginevra" nell'anno precedente, la Società delle Associazioni Italiane di Ginevra (SAIG) ha organizzato anche il "Festival Calabria a Ginevra 2023", che avrà luogo dal 13 al 15 ottobre prossimi.

In linea con l'obiettivo di promuovere e celebrare la ricchezza delle tradizioni folkloristiche, culinarie e culturali italiane, la SAIG intende offrire ai partecipanti un'esperienza coinvolgente e immersiva nel cuore della regione Calabria.

La SAIG, associazione attiva nel Cantone di Ginevra con una forte rappresentanza di calabresi, sta preparando un evento di grande portata che mira a far rivivere la magia della cultura italiana attraverso le sue diverse sfumature regionali. Questo festival mira a coinvolgere sia le istituzioni svizzere che quelle ginevrine, oltre a un vasto pubblico, tramite l'esibizione di prodotti tipici e l'esperienza condivisa di autentiche delizie culinarie.

L'evento rappresenterà un'opportunità ideale per presentare spettacoli tradizionali e folkloristici, dando vita all'arte "povera" e popolare che narra le storie delle diverse regioni italiane. Nel 2024, la regione ospite sarà la Calabria, che si aggiungerà così all'elenco delle protagoniste di questa affascinante serie di festival.

Oltre a celebrare la cultura italiana, la SAIG vuole diffondere l'essenza stessa dell'Italia tradizionale e folkloristica su una piattaforma internazionale. L'obiettivo è di suscitare ammirazione e interesse nei confronti di un patrimonio culturale che ha affascinato il mondo per secoli.

L'evento sarà reso possibile grazie alla collaborazione preziosa dell'Associazione Calabrese Ginevra e delle associazioni che fanno parte della SAIG. Questa sinergia garantirà che il pubblico viva un'immersione autentica nella Calabria più genuina: quella delle tradizioni radicate, dei colori vivaci, dei sapori avvolgenti e degli odori caratteristici.

La Calabria, culla di culture e popoli provenienti da ogni angolo del mondo, emergerà a Ginevra con tutta la sua forza e bellezza. Questa terra affacciata sul Mar Mediterraneo ha assorbito e fuso molteplici influssi, plasmando un'identità unica e inconfondibile. La storia millenaria e l'energia vitale di questa regione risplenderanno nei cuori e negli sguardi dei partecipanti.

La Calabria e Ginevra condividono il valore dell'accoglienza e della diversità culturale. Entrambe sono state fucine di fusioni tra popoli, lingue e tradizioni. Questo festival offre un'occasione rara per celebrare tali parallelismi tra due terre così lontane ma straordinariamente simili.

La SAIG, secondo quanto spiegato dal suo coordinatore, Carmelo Vaccaro, apre le sue porte a tutti per celebrare la Settimana della Lingua e Cultura Italiana dal 13 al 15 ottobre, invitandoli a immergersi nell'atmosfera incantevole del "Festival Calabria a Ginevra". Sarà un'esperienza indimenticabile di autenticità e tradizione italiane, che unirà le anime di due terre lontane ma profondamente connesse.