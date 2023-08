Un tsunami di fango e detriti ha investito la città ieri sera. l governatore Cirio: "Nessuna vittima ma danni rilevantissimi".

Il vicepremier Tajani: "Il governo sosterrà ogni sforzo per i danni". Sono 120 gli sfollati. Le testimonianze: "Abbiamo sentito un boato fortissimo, poi abbiamo visto un'onda di fango alta 7 metri. La casa tremava". Mancano acqua e luce, i turisti provano ad andare via.

Sono state rintracciate le cinque persone che risultavano disperse a Bardonecchia, in valle di Susa, dove nella serata di ieri c'è stata una piena improvvisa di un torrente provocata da una frana che si è staccata in alta montagna per un nubifragio. Fango e detriti hanno invaso la città. Una persona risulta ferita, per fortuna non gravemente, dopo l'esondazione.

È terminata a Bardonecchia l'emergenza sfollati. Le persone, ospitate in alberghi o nel palazzetto dello sport, sono state lasciate libere di rientrare nelle loro case o nelle strutture ricettive in cui si trovavano fino a ieri sera. Lo si è appreso dall'unità di crisi allestita al Centro congressi. È stato sgomberato fuori città un campeggio abusivo. Nessun provvedimento invece è stato preso per il rifugio alpino Scarfiotti, che resta agibile.

Intanto oggi è allerta gialla oggi per i temporali in gran parte del Piemonte. Nella mappa a rischio di "locali allagamenti e isolati fenomeni di versante", aggiornata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), rientra anche la Valle di Susa e quindi Bardonecchia.

"Sono in diretto contatto con la sindaca Chiara Rossetti - ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio - che mi ha confermato che non ci sono vittime e anche le cinque persone date inizialmente per disperse sono stati rintracciate. Questa è sicuramente una buona notizia. Tuttavia i danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione".

A stretto giro la conferma di Tajani: "Ho appena parlato con Alberto Cirio, presidente del Piemonte. Le persone disperse a Bardonecchia a seguito della frana sono state tutte ritrovate. Ringrazio il Dipartimento della Protezione civile e i vigili del fuoco per i soccorsi. Il Governo sosterrà ogni sforzo contro i danni causati da fango e detriti".

I vigili del fuoco sono impegnati con una cinquantina di uomini e donne del Corpo, tra cui sommozzatori, nella perlustrazione del tratto del fiume esondato nella serata di ieri. Nel paese è stato attrezzato un centro di soccorso avanzato, ha spiegato a Sky tg24 Luca Cari, responsabile della comunicazione dei Vigili del fuoco. L'intervento dei pompieri ha consentito, ieri sera, di salvare sei persone rimaste intrappolate a bordo di un camper trascinato a valle dalla colata di acqua, fango e detriti.