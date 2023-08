di MARIA RITA GRAZIANI e NADIA COZZOLINO

ROMA – Trema la terra a Napoli. Nella notte sono state registrate una serie di scosse con epicentro Campi Flegrei a Pozzuoli. La più forte, di magnitudo 3.3, si è verificata alle 6.18 di questa mattina a una profondità di soli 2 km. Lo sciame sismico è stato avvertito dalla popolazione che è allarmata si è riversata in strada. Non si sono registrati danni a cose o persone.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”, ha fatto sapere il sindaco di Pozzuli, Gigi Manzoni.

SCIAME SISMICO CAMPI FLEGREI, VERIFICHE PROTEZIONE CIVILE

La Protezione civile della Regione Campania informa, in una nota, di essersi “immediatamente attivata” in merito allo sciame sismico nei Campi Flegrei. Il direttore generale Italo Giulivo ha già provveduto a sentire il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, il direttore dell’Osservatorio vesuviano dell’Ingv, Mauro Di Vito, il Dipartimento nazionale e le autorità competenti. Dalle telefonate pervenute in sala operativa risulta che le scosse di questa mattina siano state avvertite dalla popolazione in un’ampia area. Al momento sono in corso verifiche da parte dell’Ossevatorio vesuviano e della Protezione civile del Comune di Pozzuoli. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è costantemente informato. Sono oltre 35 le scosse susseguitesi dall’1:57 della notte a stamattina, sei con magnitudo superiore a 2.