Oggi, 26 agosto, nel mondo si celebra la Giornata mondiale del cane. Gli amici a quatto zampre sono l’animale domestico per eccellenza, compagni di avventura e di vita, animali da compagnia per i bambini, amici fedeli e affettuosi e, per chi ne possiede uno, veri e propri membri della famiglia a tutti gli effetti. Tanto che uno studio di Coldiretti Ixè ha reso noto che gli italiani che possiedono un cane sempre più spesso portano il proprio animale con sè anche in vacanza.

Ma come è nata la Giornata del cane? E perchè è stato scelto proprio il 26 agosto? L’idea è partita negli Stati Uniti nel 2004, su iniziativa della giornalista Colleen Paige, esperta di cani e fondatrice di numerose organizzazioni per la tutela degli animali. Il 26 agosto è stato scelto proprio da lei, perchè quello è stato il giorno in cui lei ha adottato il suo primo cane, Buddy, all’età di 10 anni. Dagli Stati Uniti, la celebrazione dell’International Dog day si è poi allargata ad altri paesi e ora quella del 26 agosto è una data riconosciuta. Del resto, prima che arrivasse la Giornata mondiale del cane esisteva già quella del gatto (8 agosto) e quella del cucciolo 823 marzo). La Giornata mondiale degli animali, invece, è il 4 ottobre.

In Italia, secondo i dati dell’Anagrafe Animali d’Affezione aggiornati all’inizio del 2023, ci sono quasi 13, 8 milioni di cani con il microchip: la media di un cane ogni 4 persone. Nel corso dell’ultimo anno, il numero di cani è cresciuto di oltre il 10%. La regione con più cani microchippati e registrati all’Anagrafe in Italia è la Lombardia con 1.973.642 animali. Segue il Veneto (con 1.461.582 di cani registrati) e poi l’Emilia Romagna (1.334.192).

Oltre ai cani di famiglia, oggi si celebrano anche i tantissimi cani che in Italia sono di aiuto ad alcune attività dell’uomo: basta pensare alle unità cinofile che lavorano a finaco delle forze dell’ordine, fondamentali a livello investigativo dal ritrovamento di droga alle persone scomparse. Ci sono poi i cani impiegati nelle squadre di soccorso e quelli che vengono utilizzati nella pet therapy, con bambini e adulti.

La data simbolica del 26 agosto è importante anche per ricordare la piaga del randagismo e quella dell’abbandono e sensibilizzare sul tema dell’adozione.