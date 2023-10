È di 4 ori, 6 argenti e 8 bronzi il bilancio del medagliere degli atleti italiani alla Hero Battle di Osimo (Ancona), la Coppa del Mondo Tre Stelle di pattinaggio inline freestyle, competizione internazionale valida per il ranking mondiale, che si è conclusa ieri sera al termine di una settimana di grande emozioni anche tra gli junior (che hanno portato a casa altri 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi). Ad arricchire ulteriormente il bottino ieri è stato il fantastico tris maschile nella Battle, la più attesa tra le categorie, con l’oro di Lorenzo Demuru, l’argento per Valerio Degli Agostini e il bronzo di Lorenzo Guslandi. Quest’ultimo, già diplomato secondo classificato nella categoria Classic, festeggia anche le imprese della sorella Ilaria, argento nella Battle femminile dietro la spagnola Laura Oria Albelda. In due i fratelli Guslandi portano a casa la bellezza di cinque medaglie.

Sempre nel femminile stupendo bronzo per la marchigiana classe ‘97 Vittoria Munari, e gioia bis dopo l’argento del giorno prima nella disciplina Classic. Tra i junior gloria per l’israeliano Matvey SAZONOV, primo davanti al polacco Wiktor Smosarski e l’italiano Manuel Moretti mentre nel femminile l’ucraina Oleksandra Kruhliak ha superato la polacca Justyna TECZAR e la spagnola Alexandra-Mihaela Muntean. Al termine della competizione c’è stata grande soddisfazione tra partecipanti e tra gli organizzatori. La Hero Battle Cup negli anni è stata in grado di animare il movimento del pattinaggio inline: solo nel 2023 sono state tre le competizioni organizzate dalla associazione sportiva Conero Roller sul territorio regionale, ma di respiro internazionale. Dopo Porto Recanati e Senigallia (all’interno della kermesse sportiva di XMasters), l’anno si conclude al Palabaldinelli di Osimo con oltre 200 iscritti provenienti da oltre 14 paesi diversi nel mondo, come Israele, Cina, Cile, Ucraina, India, Senegal.

E si guarda già al 2024. “Stiamo già valutando le candidature pervenute per poter ospitare le prossime date di HBC – commenta il Presidente della Conero Roller, Alessandro Cola – ma possiamo dire fin da ora che saranno tre tappe comprese fra la primavera e l’estate, in anticipo rispetto ai mondiali che sicuramente si terranno nella prima metà del prossimo settembre”. La Osimo Hero Battle Cup è stata organizzata dalla associazione sportiva Conero Roller sotto l’egida di Fisr e Word Skate (Federazioni italiana e internazionale Sport Rotellistici) e patrocinata da Regione Marche, Consiglio Regionale, Comune di Osimo e Coni Marche.